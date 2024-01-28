Рябушкин Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения11.04.1935
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935
Отец: Рябушкин Петр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябушкина (Белова) Зоя Александровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2000