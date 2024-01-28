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Рябушкин Юрий Петрович

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Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.04.1935

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935

Отец: Рябушкин Петр Алексеевич

Мать: не указана

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябушкина (Белова) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябушкина (Белова) Зоя Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2000

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