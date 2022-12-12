Сахарова Павла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти05.11.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Крылов Яков Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сахаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сахаров Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
05.11.1915