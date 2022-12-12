Сахарова Павла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Павла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

05.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Крылов Яков Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сахаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
05.11.1915
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