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Сахаров Иван Николаевич

Место рождения

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

09.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сахаров Николай Иванович

Мать: не указана

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Костромская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сахаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна

Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1863

Жена: Сахарова Павла Яковлевна

Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1863 по 1903
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
дьякон
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сахаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна

Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сахаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна

Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сахаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна

Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
09.10.1906
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область