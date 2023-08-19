Сахаров Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти09.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сахаров Николай Иванович
Мать: не указана
Костромская губерния
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сахаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна
Бракосочетание
1863
Жена: Сахарова Павла Яковлевна
Работа или профессия
С 1863 по 1903
дьякон
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сахаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Сахарова Павла Яковлевна
Смерть
09.10.1906