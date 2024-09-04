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Алгазина Ирина Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

До 1781

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Данило Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Алгазина) Парасковия Даниловна

Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Алгазина) Арина Даниловна

Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Алгазин Елисей Данилович

Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Алгазин Лаврентий Данилович

Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Алгазина) Агафия Даниловна

Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович

Смерть
До 1781

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