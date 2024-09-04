Алгазина Ирина Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Алгазина) Парасковия Даниловна
Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Алгазина) Арина Даниловна
Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Алгазин Лаврентий Данилович
Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Алгазина) Агафия Даниловна
Отец ребёнка: Алгазин Данило Михайлович
Смерть
До 1781