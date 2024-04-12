Турухина - Трусихина (Захарова) Феодора Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Захаров Максим
Бракосочетание
08.11.1818
Рождение ребёнка
29.03.1821
Дочь: Матрона Симионова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
29.10.1822
Дочь: Анастасия Симионова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
06.07.1827
Дочь: Марфа Симионова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
04.06.1831
Дочь: Акилина Симионова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Рождение ребёнка
13.08.1834
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Смерть
Неизвестно