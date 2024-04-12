Турухин - Трусихин Симион Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Трусихин - Турухин Тимофей Григорьев
Бракосочетание
08.11.1818
Рождение ребёнка
29.03.1821
Дочь: Матрона Симионова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова
Рождение ребёнка
29.10.1822
Дочь: Анастасия Симионова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова
Рождение ребёнка
06.07.1827
Дочь: Марфа Симионова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова
Рождение ребёнка
04.06.1831
Дочь: Акилина Симионова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова
Рождение ребёнка
13.08.1834
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова
Смерть
Неизвестно