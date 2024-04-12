Турухин - Трусихин Симион Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухин - Трусихин Симион Тимофеев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Трусихин - Турухин Тимофей Григорьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.11.1818

Жена: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1821

Дочь: Матрона Симионова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1822

Дочь: Анастасия Симионова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1827

Дочь: Марфа Симионова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1831

Дочь: Акилина Симионова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1834

Сын: Турухин Михей Симионов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Феодора Максимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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