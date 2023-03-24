Зверева (Зызганова) Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти30.12.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зызганов Илья Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Зверева) Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Шпилько (Зверева) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Котельникова (Зверева) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Скорева (Зверева) Анфиса Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
09.03.1948
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зверев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1956
Рождение ребёнка
13.03.1959
Смерть
30.12.1975