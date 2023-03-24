Зверева (Зызганова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Зызганова) Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

30.12.1975

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1941 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зызганов Илья Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Зверева) Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Шпилько (Зверева) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Котельникова (Зверева) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Скорева (Зверева) Анфиса Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
09.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зверев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Гуляевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Яков Филиппович

Смерть
30.12.1975
Гуляевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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