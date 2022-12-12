Лазаренко (Бузыкина) Пелагия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Бузыкина) Пелагия Николаевна

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Место рождения

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бузыкин Николай Григорьевич

Мать: не указана

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Екатерина Дианисовна

Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Васса Дианисовна

Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Лазаренко Димитрий Дианисович

Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Александра Дианисовна

Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Дианисий Васильевич

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно
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