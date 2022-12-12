Лазаренко (Бузыкина) Пелагия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Бузыкин Николай Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Екатерина Дианисовна
Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Васса Дианисовна
Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1913
Сын: Лазаренко Димитрий Дианисович
Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Александра Дианисовна
Отец ребёнка: Лазаренко Дианисий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно