Бузыкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузыкин Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузыкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лазаренко Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузыкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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