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Кожевникова (Кожевникова) Елена Васильевна
Кожевникова (Кожевникова) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1869
Пол
Женский
Отец
Кожевников Василий Васильевич
1829 г.р.
Мать
Кожевникова (N.) Людмила Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1869
Отец:
Кожевников Василий Васильевич
Мать:
Кожевникова Людмила Александровна
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