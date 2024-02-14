(Шаймердянова) Асьма
Место рожденияд.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Фятрахман
Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нафися
Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил
Рождение ребёнка
1935
Сын: Измайлов Файзрахман
Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил
Смерть
Неизвестно