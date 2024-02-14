(Шаймердянова) Асьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаймердянова) Асьма

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Фятрахман

Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нафися

Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил

Рождение ребёнка
1935

Сын: Измайлов Файзрахман

Отец ребёнка: Шаймердянов Исмаил

Смерть
Неизвестно

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