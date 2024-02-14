Нафися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафися

Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Шаймердянов Исмаил

Мать: (Шаймердянова) Асьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаряпов Тахер

Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаряпова) Равза

Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер

Рождение ребёнка
02.01.1953

Сын: Шаряпов Надер

Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер

Рождение ребёнка
20.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер

Смерть
Неизвестно

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