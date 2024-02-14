Нафися
Место рожденияРоссия
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Шаймердянов Исмаил
Мать: (Шаймердянова) Асьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаряпов Тахер
Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаряпова) Равза
Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер
Рождение ребёнка
02.01.1953
Сын: Шаряпов Надер
Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер
Рождение ребёнка
20.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаряпов Абдулкадер
Смерть
Неизвестно