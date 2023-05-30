Будыкина София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будыкина София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будыкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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