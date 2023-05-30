Будыкина София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Будыкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно