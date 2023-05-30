Будыкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будыкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будыкин Иван Карпович

Мать: Будыкина Ольга Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Будыкина София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Будыкина София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Будыкина София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будыкина София

Смерть
Неизвестно
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