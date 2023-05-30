Будыкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будыкин Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Будыкина София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Будыкина София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Будыкина София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будыкина София
Смерть
Неизвестно