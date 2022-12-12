Бабикова (Пензина) Евдокия Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Пензина) Евдокия Агапова

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Место рождения

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пензин Агап Мокиевич

Мать: не указана

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.01.1869

Муж: Бабиков Ефим Гурьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Бабиков Ефим Гурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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