Бабикова (Пензина) Евдокия Агапова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Пензин Агап Мокиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Бабиков Ефим Гурьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно