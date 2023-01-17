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Пензин Агап Мокиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пензин Мокий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пензин Серапион Агапович

Мать ребёнка: не указана

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бабикова Евдокия Агапова

Мать ребёнка: не указана

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пензин Ефим Агапович

Мать ребёнка: не указана

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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