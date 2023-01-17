Пензин Агап Мокиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пензин Мокий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бабикова Евдокия Агапова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пензин Ефим Агапович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно