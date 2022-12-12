Обухов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1915

Дочь: Обухова Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, Орден «Знак Почёта», Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «За трудовое отличие», Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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