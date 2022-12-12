Обухов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1915
Дочь: Обухова Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, Орден «Знак Почёта», Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «За трудовое отличие», Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ... Показать все
Смерть
Неизвестно