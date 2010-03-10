Обухова Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1915
Дата смерти10.03.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1915
Отец: Обухов Иван
Мать: не указана
Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, Орден «Знак Почёта», Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «За трудовое отличие», Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Сычугов Алексей Нефодиевич
Отец ребёнка: Сычугов Нефодий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычугов Нефодий
Смерть
10.03.2010