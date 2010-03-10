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Обухова Марина Ивановна

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Место рождения

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

30.07.1915

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1915

Отец: Обухов Иван

Мать: не указана

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, Орден «Знак Почёта», Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «За трудовое отличие», Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Сычугов Алексей Нефодиевич

Отец ребёнка: Сычугов Нефодий

Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычугов Нефодий

Смерть
10.03.2010
Понькино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
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