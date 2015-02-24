Никитин Илья Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1920
Дата смерти24.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна
Смерть
24.02.2015