Никитин Илья Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Илья Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1920

Дата смерти

24.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна

Смерть
24.02.2015

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