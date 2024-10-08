Новиков Николай Иванович
мужской, родился 26.02.1894 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецНовиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
МатьНовикова Татьяна Ивановна1859 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1894 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
27.02.1894 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/470