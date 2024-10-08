Новиков Николай Иванович 26.02.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Николай Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 26.02.1894 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
Мать
Новикова Татьяна Ивановна1859 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1894 ст.

Отец: Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович

Мать: Новикова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/470

Крещение
27.02.1894 ст.
Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/65a6c1f5-e3d1-4f6e-ad62-40fa300b6d56/470 Восприемники: Московский мещанин Иван Васильев и Звенигородская мещанка девица Александра Прохорова Новикова.

Смерть
Неизвестно

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