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Рифферт Илона Алексеевна
Рифферт Илона Алексеевна
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Место рождения
Туркменская ССР
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Рифферт Алексей Алексеевич
1900 г.р.
Мать
Рифферт (Мамантова) Илария Константиновна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Рифферт Алексей Алексеевич
Мать:
Рифферт Илария Константиновна
Туркменская ССР
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