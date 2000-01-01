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Рифферт Илона Алексеевна

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Место рождения

Туркменская ССР

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Рифферт Алексей Алексеевич

Мать: Рифферт Илария Константиновна

Туркменская ССР
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