Рифферт Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Рифферт Илона Алексеевна
Мать ребёнка: Рифферт Илария Константиновна
Туркменская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рифферт Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Рифферт Илария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938