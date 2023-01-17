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Рифферт Алексей Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Рифферт Илона Алексеевна

Мать ребёнка: Рифферт Илария Константиновна

Туркменская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рифферт Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Рифферт Илария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рифферт Илария Константиновна

Смерть
1938
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