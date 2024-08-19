Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил
Место рожденияLatvija (Lettonia)
Дата рождения08.05.1930
Дата смерти02.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Breitberga) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kļaviņa Inese
Мать ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra
Смерть
02.09.1988
Похороны
Неизвестно