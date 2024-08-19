Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил

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Место рождения

Latvija (Lettonia)

Дата рождения

08.05.1930

Дата смерти

02.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930

Отец: Arcimovich Arcimovich Арцимович Vladimir Владимир

Мать: (Ziediņa) Aleksandra

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Breitberga) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kļaviņa Inese

Мать ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra

Смерть
02.09.1988
Похороны
Неизвестно

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