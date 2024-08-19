Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra
Место рожденияBajāri, Viesīte, Viesītes pilsēta, Viesīte Municipality, Latvia
Дата рождения17.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kļaviņa Inese
Отец ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил
Смерть
Неизвестно