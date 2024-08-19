Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Arcimovich Arcimovich Арцимович (Lapiņa Lapiņš) Austra

Место рождения

Bajāri, Viesīte, Viesītes pilsēta, Viesīte Municipality, Latvia

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kļaviņa Inese

Отец ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Arcimovich Arcimovich Арцимович Mixail Михаил

Смерть
Неизвестно

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