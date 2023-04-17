(Гагельман) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гагельман) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1910

Сын: Перин Валериан Александрович

Отец ребёнка: Перин Александр

Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Перин Александр

Рождение ребёнка
1917

Сын: Перин Борис

Отец ребёнка: Перин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перин Александр

Смерть
Неизвестно
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