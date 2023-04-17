(Гагельман) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1910
Сын: Перин Валериан Александрович
Отец ребёнка: Перин Александр
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Перин Александр
Рождение ребёнка
1917
Сын: Перин Борис
Отец ребёнка: Перин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перин Александр
Смерть
Неизвестно