Жаров Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти03.03.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Жаров Василий
Мать: Жарова Надежда Павловна
Работа или профессия
До ?.07.1941
столяр
Призыв на военную службу
?.08.1941
Михнево, Ступино, Московская область
Военная служба
С ?.09.1941 по 27.02.1942
Воинское звание: сержант Наименование воинской части: 681 сп 133 сд
Ранение
27.02.1942
Тяжёлое ранение в голову
Смерть
03.03.1942
02.03.1941 доставлен в госпиталь СЭГ 290, г. Москва. 03.03.1942 умер от ран. Госпиталь СЭГ 290 (р-н, Лефортово, г. Москва) - Теперь здесь находится Главный военный клинический госпиталь имени академи... Показать все
Похороны
Неизвестно
кремирован, 1-й Донской Крематорий. Похоронен на Донском кладбище в Москве, ул. Орджоникидзе 4, участок " Вечный огонь".