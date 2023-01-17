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Жаров Павел Васильевич

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

03.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Жаров Василий

Мать: Жарова Надежда Павловна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Работа или профессия
До ?.07.1941
столяр
Призыв на военную службу
?.08.1941
Михнево, Ступино, Московская область
Военная служба
С ?.09.1941 по 27.02.1942
Воинское звание: сержант Наименование воинской части: 681 сп 133 сд
Ранение
27.02.1942
Тяжёлое ранение в голову
Смерть
03.03.1942
Москва, город федерального значения Москва
02.03.1941 доставлен в госпиталь СЭГ 290, г. Москва. 03.03.1942 умер от ран. Госпиталь СЭГ 290 (р-н, Лефортово, г. Москва) - Теперь здесь находится Главный военный клинический госпиталь имени академи... Показать все
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
кремирован, 1-й Донской Крематорий. Похоронен на Донском кладбище в Москве, ул. Орджоникидзе 4, участок " Вечный огонь".
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