Борис Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Андрей Матвеевич
Мать: Ирина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1747
Жена: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Прасковья Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Елена Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Григорий Борисович
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Захар Борисович
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1772
Дочь: Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна
Смерть
После 26.06.1782