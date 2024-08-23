Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Андреевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.
Между 1763 и 1772 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Андрей Матвеевич

Мать: Ирина Павловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1747

Жена: Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Елена Борисовна

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Григорий Борисович

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Захар Борисович

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1772

Дочь: Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: Евдокия Георгиевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782

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