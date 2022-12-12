Лаптев Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Василий Семёнович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1915 ст.

Дочь: Лаптева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Лаптева Стефанида Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Мароновская в Старых Панех
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Стефанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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