Лаптев Василий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1915 ст.
Дочь: Лаптева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Лаптева Стефанида Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
ц. Мароновская в Старых Панех
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно