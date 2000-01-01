Коровин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коровин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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