Коровин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Коровин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1866 ст.

Жена: Коровина Анна Матвеевна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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