Коровин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Коровин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1866 ст.
Жена: Коровина Анна Матвеевна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно