Бут Макар Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бут Василий Моисеевич
Мать: Бут Матрона Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1911
Дочь: Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Бут Мария Власовна
Рождение ребёнка
13.05.1913
Сын: Бут Максим Макарович
Мать ребёнка: Бут Мария Власовна
Рождение ребёнка
19.05.1916
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Бут Мария Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Мария Власовна
Смерть
Неизвестно