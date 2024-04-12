Бут Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бут Макар Васильевич
Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
07.06.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
19.11.1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич
Смерть
Неизвестно