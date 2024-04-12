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Бут Матрона Петровна

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бут Макар Васильевич

Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
07.06.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
19.11.1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Бут Василий Моисеевич

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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