Волошин Кондрат Феодоров
Место рожденияпригородная слобода Новая Сотня Острогожский район
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный по билету рядовой солдат 156 Елисаветинский полк
Бракосочетание
06.02.1881
Рождение ребёнка
02.12.1881
Сын: Волошин Николай Кондратов
Мать ребёнка: Волошина (Гадебская) Мария Демидова
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: (Волошина) Мавра Кондратова
Мать ребёнка: Волошина (Гадебская) Мария Демидова
Рождение ребёнка
06.05.1899
Сын: Волошин Митрофан Кондратов
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Волошина) Мелания Кондратова
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
02.04.1906
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
19.05.1908
Сын: Волошин Алексей Кондратов
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Смерть
Неизвестно