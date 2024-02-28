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Волошин Кондрат Феодоров

Место рождения

пригородная слобода Новая Сотня Острогожский район

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Волошин Феодор Семенов

Мать: Волошина Ксения (Аксинья) Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
уволенный по билету рядовой солдат 156 Елисаветинский полк
Бракосочетание
06.02.1881

Жена: Волошина (Гадебская) Мария Демидова

Рождение ребёнка
02.12.1881

Сын: Волошин Николай Кондратов

Мать ребёнка: Волошина (Гадебская) Мария Демидова

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: (Волошина) Мавра Кондратова

Мать ребёнка: Волошина (Гадебская) Мария Демидова

Рождение ребёнка
06.05.1899

Сын: Волошин Митрофан Кондратов

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Волошина) Мелания Кондратова

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Волошин Ефим Кондратов

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Рождение ребёнка
19.05.1908

Сын: Волошин Алексей Кондратов

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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