Анастасия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1899
Сын: Волошин Митрофан Кондратов
Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Волошина) Мелания Кондратова
Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров
Рождение ребёнка
02.04.1906
Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров
Рождение ребёнка
19.05.1908
Сын: Волошин Алексей Кондратов
Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров
Смерть
Неизвестно