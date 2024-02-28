Анастасия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Кондрат Феодоров

Рождение ребёнка
06.05.1899

Сын: Волошин Митрофан Кондратов

Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Волошина) Мелания Кондратова

Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров

Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Волошин Ефим Кондратов

Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров

Рождение ребёнка
19.05.1908

Сын: Волошин Алексей Кондратов

Отец ребёнка: Волошин Кондрат Феодоров

Смерть
Неизвестно

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