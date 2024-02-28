Волошина Ксения (Аксинья) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина Ксения (Аксинья) Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Волошин Захарий Феодоров

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Волошин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Волошина) Фекла Федорова

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Волошина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Волошина) Ефросиния Федорова

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Волошин Кондрат Феодоров

Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов

Смерть
Неизвестно

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