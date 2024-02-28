Волошина Ксения (Аксинья) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Волошина) Фекла Федорова
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Волошина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Волошина) Ефросиния Федорова
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Волошин Феодор Семенов
Смерть
Неизвестно