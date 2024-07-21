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Шацких Федор Петрович

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Место рождения

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.05.1895

Дата смерти

20.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацких Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацких Надежда Андреева

Рождение ребёнка
04.09.1919

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Шацких Надежда Андреева

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1921

Сын: Шацких Матфей Федоров

Мать ребёнка: Шацких Надежда Андреева

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.10.1984

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