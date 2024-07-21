Шацких Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1895
Дата смерти20.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шацких Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шацких Надежда Андреева
Рождение ребёнка
04.09.1919
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Шацких Надежда Андреева
Рождение ребёнка
15.11.1921
Мать ребёнка: Шацких Надежда Андреева
Смерть
20.10.1984