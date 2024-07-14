Старуньская Анна Марковна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старуньская Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старуньский Федор Ефимьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Старуньский Яков Федорович

Отец ребёнка: Старуньский Федор Ефимьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Старуньский Александр Федорович

Отец ребёнка: Старуньский Федор Ефимьевич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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