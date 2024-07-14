Старуньский Федор Ефимьевич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старуньский Федор Ефимьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старуньская Анна Марковна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Старуньский Яков Федорович

Мать ребёнка: Старуньская Анна Марковна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Старуньский Александр Федорович

Мать ребёнка: Старуньская Анна Марковна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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