Старуньский Федор Ефимьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Старуньский Яков Федорович
Мать ребёнка: Старуньская Анна Марковна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Старуньский Александр Федорович
Мать ребёнка: Старуньская Анна Марковна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно