Мелехова (Эрзяйкина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехова (Эрзяйкина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1978

Дочь: Мелехова Мария Степановна

Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
08.08.1979

Сын: Мелехов Александр Степанович

Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехова Лариса Степановна

Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич

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