Мелехова (Эрзяйкина) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1978
Дочь: Мелехова Мария Степановна
Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1979
Сын: Мелехов Александр Степанович
Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехова Лариса Степановна
Отец ребёнка: Мелехов Степан Николаевич