Мелехов Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелехов Николай Осипович
Мать: Мелехова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1978
Дочь: Мелехова Мария Степановна
Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.08.1979
Сын: Мелехов Александр Степанович
Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехова Лариса Степановна
Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно