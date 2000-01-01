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Мелехов Степан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелехов Николай Осипович

Мать: Мелехова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1978

Дочь: Мелехова Мария Степановна

Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.08.1979

Сын: Мелехов Александр Степанович

Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехова Лариса Степановна

Мать ребёнка: Мелехова Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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