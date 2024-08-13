Чеботарева (Чеботарева) Марина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Чеботарева) Марина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Чеботарева) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чеботарев Максим Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чеботарев Родион Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чеботарев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Чеботарева) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович

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