Чеботарева (Чеботарева) Марина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Чеботарева) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Чеботарев Максим Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Чеботарев Родион Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Чеботарев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Чеботарева) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Автономович