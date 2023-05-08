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Подзорова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Петр Маркович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович

Рождение ребёнка
1828 или 1831

Дочь: Цыганкова (Подзорова) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Подзоров Федор Петрович

Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович

Смерть
Неизвестно

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