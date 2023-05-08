Подзорова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович
Рождение ребёнка
1828 или 1831
Дочь: Цыганкова (Подзорова) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Подзоров Петр Маркович
Смерть
Неизвестно