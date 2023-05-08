Цыганкова (Подзорова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Подзорова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831

Отец: Подзоров Петр Маркович

Мать: Подзорова Александра

Бракосочетание
07.04.1852

Муж: Цыганков Яков Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Цыганков Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Цыганков Яков Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1867

Сын: Цыганков Лазарь Яковлевич

Отец ребёнка: Цыганков Яков Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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