Цыганкова (Подзорова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831
Отец: Подзоров Петр Маркович
Мать: Подзорова Александра
Бракосочетание
07.04.1852
Рождение ребёнка
04.06.1853
Сын: Цыганков Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Цыганков Яков Миронович
Рождение ребёнка
06.11.1867
Сын: Цыганков Лазарь Яковлевич
Отец ребёнка: Цыганков Яков Миронович
Смерть
Неизвестно