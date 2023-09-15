Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

15.07.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Казаков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Казакова) Хиония Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Казаков Парфений Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.07.1895
Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область

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