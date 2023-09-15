Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти15.07.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Казаков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Казакова) Хиония Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Казаков Парфений Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.07.1895