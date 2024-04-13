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Шестиперова Елена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1892

Дата смерти

14.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1892

Отец: Матушкин Даниил

Мать: Матушкина Екатерина

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шестиперов Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Шестиперов Порфирий Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Шандер Галина Порфирьевна

Отец ребёнка: Шестиперов Порфирий Михайлович

Смерть
14.08.1990

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