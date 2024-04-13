Шестиперова Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1892
Дата смерти14.08.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1892
Отец: Матушкин Даниил
Мать: Матушкина Екатерина
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шестиперов Михаил Порфирьевич
Отец ребёнка: Шестиперов Порфирий Михайлович
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Шандер Галина Порфирьевна
Отец ребёнка: Шестиперов Порфирий Михайлович
Смерть
14.08.1990