Игнатьев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1909
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Игнатьева Евлалия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муза Михайловна
Мать ребёнка: Игнатьева Евлалия Иосифовна
Смерть
Неизвестно