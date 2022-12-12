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Игнатьев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1909

Жена: Игнатьева Евлалия Иосифовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Игнатьев Олег Михайлович

Мать ребёнка: Игнатьева Евлалия Иосифовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муза Михайловна

Мать ребёнка: Игнатьева Евлалия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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