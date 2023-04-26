Вирясов Зиновий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Вирясов Андрей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1870
Сын: Вирясов Поликарп Зиновьевич
Мать ребёнка: Вирясова Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1887
Дочь: (Вирясов) Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Вирясова Хиония Ивановна
Смерть
Неизвестно