Вирясов Зиновий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясов Зиновий Андреевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Вирясов Андрей Степанович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.12.1870

Сын: Вирясов Поликарп Зиновьевич

Мать ребёнка: Вирясова Хиония Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1887

Дочь: (Вирясов) Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Вирясова Хиония Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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