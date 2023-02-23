Вирясова Хиония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова Хиония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

20.01.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1870

Сын: Вирясов Поликарп Зиновьевич

Отец ребёнка: Вирясов Зиновий Андреевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1887

Дочь: Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Вирясов Зиновий Андреевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.01.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: роды
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