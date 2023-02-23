Вирясова Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти20.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1870
Сын: Вирясов Поликарп Зиновьевич
Отец ребёнка: Вирясов Зиновий Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1887
Дочь: Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Вирясов Зиновий Андреевич
Смерть
20.01.1892
Причина смерти: роды