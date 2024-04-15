Ковалев Иван Авраамович
Место рождения
Дата рождения08.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1899 ст.
Отец: Ковалев Аврам Степанович
Мать: Ковалева Анна Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X9-Q?i=15&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно