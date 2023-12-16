Ковалев Аврам Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Аврам Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Сын: Ковалев Гавриил Авраамович

Мать ребёнка: Ковалева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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