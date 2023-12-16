Ковалев Аврам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Сын: Ковалев Гавриил Авраамович
Мать ребёнка: Ковалева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно